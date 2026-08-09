Arda Azkara ve MacKinlay Şampiyon
Arda Azkara ve James MacKinlay, ENKA Open'da çiftler şampiyonu oldu, finalde 6-3, 6-1 kazandı.
ENKA Open ATP Challenger Tenis Turnuvası'nda çiftler şampiyonluğunu milli tenisçi Arda Azkara ve İngiliz partneri James MacKinlay kazandı.
ENKA Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonun çiftler finalinde Arda Azkara-James MacKinlay ikilisi, Sergey Betov ve Ilia Simakin'le karşılaştı. Azkara-MacKinlay, final mücadelesini 6-3 ve 6-1'lik setlerle kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı.
ENKA sporcusu Arda Azkara, elde ettiği şampiyonlukla kariyerinin ikinci ATP Challenger çiftler şampiyonluğunu elde etti.
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