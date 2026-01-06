Arda Turan'dan minik yeğenine 6 milyonluk jest - Son Dakika
Arda Turan'dan minik yeğenine 6 milyonluk jest

Arda Turan\'dan minik yeğenine 6 milyonluk jest
06.01.2026 14:26
Arda Turan'ın yeni doğan yeğeni için açtığı banka hesabına 500 gram altın ve 3 milyon TL yatırdığı öne sürüldü. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan iddia, büyük yankı uyandırdı.

Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük görevini sürdüren Arda Turan'ın, aile içinde yaptığı bir jestle gündeme geldiği belirtildi. İddiaya göre Turan, yeni doğan yeğeni için banka hesabı açtırarak yüksek miktarda yatırım yaptı.

500 GRAM ALTIN VE 3 MİLYON TL İDDİASI

Arda Turan'ın söz konusu hesaba 500 gram altın ile birlikte 3 milyon TL yatırdığı öne sürüldü. Bu hamlenin, yeğeni adına uzun vadeli bir birikim oluşturmak amacıyla yapıldığı konuşuluyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşımlar sonrası birçok kullanıcı, iddiayı "büyük jest" olarak yorumlarken bazıları da rakamların dikkat çekici olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili Arda Turan cephesinden ise resmi bir açıklama gelmedi.

Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'dan minik yeğenine 6 milyonluk jest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Avci Murat Avci:
    bizede böyle dayı nasip etsin.. 16 1 Yanıtla
  • Kemal Kemal:
    cimri bir kilo yapsana şunu 8 4 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan Faruk Aydoğan:
    sallamayın 2 0 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    Aile içi yardım. bize ne ? Maliye takip etsin intikal vergisi kapsamına girer mi gitmez mi muafiyet var mı yok mu..Halkı değil maliyetin konusu 1 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    rezzanin kârini vermis helale cevirmis aklinca 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Arda Turan'dan minik yeğenine 6 milyonluk jest - Son Dakika
