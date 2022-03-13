Arda Güler'den Alanyaspor karşılaşması sonrası ilk açıklama: Allah'a şükürler olsun - Son Dakika

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti. Oyuna sonradan girerek yıldızlaşan Arda Güler, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Arda Güler, "Kazanmamız gereken önemli bir maçtı abi. Sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun. Allah'a şükürler olsun." dedi.

"YABANCI, TÜRK HERKES YARDIM EDİYOR"

Arda Güler, "Gol attığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. taraftarın çok büyük desteği var. Teşekkür ederim. Takımda yabancı, Türk herkes yardım ediyor. Onlara da teşekkür ederim." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.