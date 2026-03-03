Arda Güler'e pankart açan Real Madridli taraftar, çevirinin azizliğine uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler'e pankart açan Real Madridli taraftar, çevirinin azizliğine uğradı

Arda Güler\'e pankart açan Real Madridli taraftar, çevirinin azizliğine uğradı
03.03.2026 00:11  Güncelleme: 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madridli bir taraftar, Getafe karşılaşmasında Arda Güler için Türkçe bir pankart hazırladı ancak internetteki çeviri uygulamasının azizliğine uğradı. Hazırlanan pankartta taraftarın Arda'dan forma almak istediği ancak yanlış çeviri sonucu pankarta ''Arda, gömleğini bana verir misin?'' yazdığı görüldü.

İspanya La Liga 26. hafta maçında şampiyonluk yarışını sürdüren Real Madrid ile Avrupa kupalarını hedefleyen Getafe, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

ARDA İÇİN HAZIRLADIĞI PANKARTTA ÇEVİRİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Karşılaşmaya Real Madridli kadın bir taraftarın Arda Güler için hazırladığı Türkçe pankart damga vurdu. Eflatun-beyazlıları destekleyen taraftar, maç öncesi oyuncuların ısınma çalışmalarını yaptığı esnada Arda Güler için hazırladığı Türkçe pankartı milli oyuncuya fark ettirmeye çalıştı. Bu anlarda İspanyol taraftarın, hazırladığı pankartta internetteki çeviri uygulamasının azizliğine uğradığı görüldü.

'ARDA BANA GÖMLEĞİNİ VERİR MİSİN?'

Hazırlanan pankartta kadın taraftarın Arda'dan forma almak isteyerek 'Arda, formanı bana verir misin?' demek istediği ancak yanlış çeviri sonucu pankarta 'Arda, gömleğini bana verir misin?' yazdığı görüldü. Bu pankart kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

İşte o pankart:

Arda Güler'e pankart açan Real Madridli taraftar, çevirinin azizliğine uğradı

Real Madrid, Arda Güler, Getafe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'e pankart açan Real Madridli taraftar, çevirinin azizliğine uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 00:47:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Arda Güler'e pankart açan Real Madridli taraftar, çevirinin azizliğine uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.