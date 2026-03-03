Arda Güler\'e pankart açan Real Madridli taraftar, çevirinin azizliğine uğradı

İspanya La Liga 26. hafta maçında şampiyonluk yarışını sürdüren Real Madrid ile Avrupa kupalarını hedefleyen Getafe, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

ARDA İÇİN HAZIRLADIĞI PANKARTTA ÇEVİRİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Karşılaşmaya Real Madridli kadın bir taraftarın Arda Güler için hazırladığı Türkçe pankart damga vurdu. Eflatun-beyazlıları destekleyen taraftar, maç öncesi oyuncuların ısınma çalışmalarını yaptığı esnada Arda Güler için hazırladığı Türkçe pankartı milli oyuncuya fark ettirmeye çalıştı. Bu anlarda İspanyol taraftarın, hazırladığı pankartta internetteki çeviri uygulamasının azizliğine uğradığı görüldü.

'ARDA BANA GÖMLEĞİNİ VERİR MİSİN?'

Hazırlanan pankartta kadın taraftarın Arda'dan forma almak isteyerek 'Arda, formanı bana verir misin?' demek istediği ancak yanlış çeviri sonucu pankarta 'Arda, gömleğini bana verir misin?' yazdığı görüldü. Bu pankart kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

İşte o pankart: