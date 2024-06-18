Arda Güler, Gürcistan karşısında attığı golden dolayı mutlu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Güler, Gürcistan karşısında attığı golden dolayı mutlu

Milli futbolcu Arda Güler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan'a attığı gol ve galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Arda Güler, basın toplantısında, takımın galibiyeti ve attığı golün kendisini mutlu ettiğini belirtirken, taraftarların oluşturduğu atmosferi de muhteşem olarak nitelendirdi. Ayrıca, hocasının doğum gününü kutlayan Arda Güler, gol atma hedefini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti ve takım olarak başarıya odaklandıklarını vurguladı.

18.06.2024 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcu Arda Güler, Gürcistan karşısında attığı golden ve galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan milli futbolcu Arda Güler, "Güzel bir karşılaşmaydı. Galibiyetten ve attığım golden dolayı çok mutluyum. Buradaki taraftarımızın oluşturduğu atmosfere muhteşem demek bile az kalır. Hocamın da doğum günü kutlu olsun. Benden hediye olarak gol atamamı istemişti. Bunu yaptım. Tüm Türk halkını mutlu ettiğimiz için çok mutluyum. Umarım böyle maçların ve atacağım gollerin devamı gelir. Çok mutluyum. Kişisel başarılarla çok fazla ilgilenmiyorum. Takım olarak gidebileceğimiz yere kadar gideriz. Bu beni çok mutlu eder. Mesaj atan herkese çok teşekkür ederin. Hocamız (Ancoletti) maçtan önce de mesaj atmıştı. O da beni motive ediyor. Bazı takım arkadaşlarım da tebrik etti. Onlar da iyi ki varlar" diye konuştu.

İlk maçında gol attığı için mutluluğunu dile getiren 19 yaşındaki futbolcu, "İnşallah bu golleri atamaya devam ederim. Tüm halkımıza armağan olsun. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Gürcistan'ın da ilk turnuvasıydı. Onlara da saygı duymalıyız. Tarihimizde Portekiz'e karşı resmi maçlarda kazanamadık. Umarım bu da bizim için bir ilk olur" şeklinde konuştu. - DORTMUND

Kaynak: İHA

Arda Güler, Doğum Günü, Gürcistan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Gürcistan karşısında attığı golden dolayı mutlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:42 “Türkiye’nin Messi’si“ manşetlerde Dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor "Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
21:57 İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu “İç savaş çıkmamalı“ dedi İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu "İç savaş çıkmamalı" dedi
21:26 Arda Güler’den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum Arda Güler'den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum
21:08 ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi
20:47 A Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi
23:55 Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya’yı 2-1 yendi Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yendi
23:15 Bellingham’ın yaptığı yoruma bakın Arda Güler’den ikonik paylaşım Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım
22:33 Çanakkale’de orman yangını Zamana karşı mücadele sürüyor Çanakkale'de orman yangını! Zamana karşı mücadele sürüyor
22:30 Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi
22:30 Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme İşte masadaki konular Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular
22:14 Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah
21:51 Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar Kerem Aktürkoğlu Arda’nın golünü öve öve bitiremedi Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda'nın golünü öve öve bitiremedi
21:42 İran depremle sarsıldı Ölü ve yaralılar var İran depremle sarsıldı! Ölü ve yaralılar var
20:32 Bu çocuk olağanüstü Arda Güler’den tarihe geçen gol Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 00:11:33. #1.13#
SON DAKİKA: Arda Güler, Gürcistan karşısında attığı golden dolayı mutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement