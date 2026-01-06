Arda Güler hakkında şoke eden iddia - Son Dakika
Arda Güler hakkında şoke eden iddia

06.01.2026 14:24
Real Madrid'in Real Betis'i 5-1 mağlup ettiği maçın ardından Arda Güler hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İspanyol gazeteci Julio Maldonado, Xabi Alonso'nun milli futbolcumuza olan güveninin azalmaya başladığını öne sürdü. Maldonado'ya göre, Alonso'nun Arda'yı kritik bir maçta yedek bırakması önemli bir mesaj.

La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i 5-1 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı. Arda Güler maça yedek başlarken, sonradan oyuna dahil olup 1 asist yaparak skora katkı verdi.

"MALDINI"DEN ÇARPICI ARDA GÜLER YORUMU

Karşılaşmanın ardından İspanyol gazeteci Julio Maldonado "Maldini", Arda Güler'in durumuna dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Defansa Central'de yer alan haberde Maldonado'nun, Xabi Alonso'nun Arda'ya olan güveninin azalmaya başladığını düşündüğü aktarıldı.

"KRİTİK MAÇTA YEDEK BIRAKTI" VURGUSU

Maldonado'nun sözlerinde, Alonso'nun ilk 11 tercihi üzerinden Arda Güler'in kritik maçta yedek kulübesinde kalmasının önemli bir mesaj olduğu öne sürüldü. Ünlü gazetecinin değerlendirmesinde ayrıca, futbolun doğasına vurgu yapılarak "Sahada karşılık verebilmenin çalışmak ve doğru tutumla ilgili olduğu" ifadeleri dikkat çekti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz:
    İlgilenmiyoruz Ardayla Mardayla. Yeter yaaa, Arda kim oluyor da , sürekli karşımıza çıkarıp duruyorsunuz. Çok önemli biri gibi. Haber ni şimdi bu, saçma sapan... 5 13 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.