Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı - Son Dakika
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Spor

Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı

Arda Güler\'in füzesi İspanya\'yı salladı

Real Madrid forması giyen Arda Güler, La Liga'nın 34. haftasında Celta Vigo'ya karşı attığı golle gündem oldu. İlk 11'de sahaya çıkan milli futbolcumuz, ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Golü sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekoru kıran Arda'yı İspanyol basını öve öve bitiremedi.

05.05.2025 07:48
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LaLiga'da Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-2 yendi. Arda Güler maçı birer gol ve asistle bitirdi. İspanya medyası milli futbolcunun performansından övgüyle bahsetti.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Ancelotti'nin bu sezon çok da tercih etmediği Arda Güler attığı golle tüm dünyaya mesaj gönderdi. Takımını Celta Vigo karşısında 1-0 öne geçiren milli oyuncumuzun attığı gol sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.

BÜTÜN ÜLKE ONU KONUŞUYOR

Real Madrid'in mevcut orta sahasında son derece kritik bir rol üstlenen bir oyuncuyu Ancelotti'nin bu kadar ikinci plana itmesi akıl alır gibi değil. Türk futbolcu, önceki maçlarda olduğu gibi bu kez de iç sahadan takımına ışık tuttu. İlk yarıda harika bir gol attı ve akrobatik bir hareketle bir gol daha atmaya yaklaştı. Üçüncü golü ise Bernabéu'nun ayaklarının altında Mbappé'ye attı. Zafer için belirleyici. (Sport)

Sezonun çoğunda yedek kulübesinde bekleyen Arda Güler, son bölümde takımın lideri oldu. (Mundo Deportivo)

Arda Güler, Real Madrid'in bugünü ve geleceği! Real Madrid için zor geçmesi beklenen maçı birer gol ve asistle çözdü. (AS)

Real Madrid taraftarları Arda Güler'i daha fazla izlemek istiyor. Arda üst köşeye attığı roketle Bernabeu Stadyumu'nu uyandırdı. (Marca)

Real Madrid, Arda Güler, La Liga, İspanya, Futbol, Vigo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • b4576567d:
    Bu kadar büyütmeyin. Hergün arda bunu yaptı,hocaya fırça attı, bırakın ardayı gelinceye kadar neler var neler. 6 25 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    ne füzesi resmen uzay mekiği idi 18 0 Yanıtla
  • 6490203:
    yapma abi ya İspanya’ya füze atıyorsun şimdi onlarda bize saldıracaklar t 6 8 Yanıtla
  • barış özcan:
    Harika oynadı, maçın adamı seçildi, attığı gol ve verdiği asist ile kritik maçı aldılar, tebrikler Arda. Şimdi antiArda cılar gelir, maçı bile izlemez, Türk olduğunu unutur ve başlarlar sallamaya, son dakika yada bıktık Arda haberlerinden derler. 4 0 Yanıtla
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