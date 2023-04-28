Arda Güler için 538 dakikalık geri sayım! Jesus ilk 11'de yer vermezse sudan ucuza satılacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligin boyu kısaldıkça Arda Güler'e daha fazla forma şansı vermeye başladı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldızın, 5 milyon euroya serbest kalmaması için 6 maçta daha 90 dakika görev alması lazım.

538 DAKİKASI KALDI

Ajansspor'da yer alan habere göre, Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 962 dakika sahada kaldı. Genç yıldızın sözleşmesinde bulunan, "1500 dakika süre almazsa 5 milyon euroya serbest kalır." devre dışı kalmasına ise 538 dakika kaldı.

6 MAÇTA 90 DAKİKA OYNAMASI LAZIM

Fenerbahçe'nin önünde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 2 maç var. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda finale yükselmesi durumunda bu maçlara 1 karşılaşma daha eklenecek. Arda Güler'in, Fenerbahçe'nin oynayacağı 7 maçın 6'sında 90 dakika sahada kalması durumunda serbest kalma maddesi düşecek.