Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligin boyu kısaldıkça Arda Güler'e daha fazla forma şansı vermeye başladı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldızın, 5 milyon euroya serbest kalmaması için 6 maçta daha 90 dakika görev alması lazım.
Ajansspor'da yer alan habere göre, Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 962 dakika sahada kaldı. Genç yıldızın sözleşmesinde bulunan, "1500 dakika süre almazsa 5 milyon euroya serbest kalır." devre dışı kalmasına ise 538 dakika kaldı.
Fenerbahçe'nin önünde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 2 maç var. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda finale yükselmesi durumunda bu maçlara 1 karşılaşma daha eklenecek. Arda Güler'in, Fenerbahçe'nin oynayacağı 7 maçın 6'sında 90 dakika sahada kalması durumunda serbest kalma maddesi düşecek.
Son Dakika › Spor › Arda Güler için 538 dakikalık geri sayım! Jesus ilk 11'de yer vermezse sudan ucuza satılacak - Son Dakika