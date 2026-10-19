Arda Güler\'in Sevilla golü İspanyol basınını böldü, kırmızı kart iddiası var

Arda Güler'in Sevilla golü İspanyol basınını böldü, kırmızı kart iddiası varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid, LaLiga'nın 9. haftasında Sevilla'yı 4-1 yenerken Arda Güler 30. dakikada golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. İspanyol basını, milli futbolcunun golünü övenler ile 25. dakikada Peque'yle girdiği mücadelede kırmızı kart görmesi gerektiğini savunanlar arasında bölündü.
MİLLİ futbolcu Arda Güler'in Sevilla maçında takımını 1-0 öne geçiren golü, İspanya basınında geniş yer buldu.
İspanya LaLiga'nın 9'uncu haftasında Real Madrid sahasında Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Eflatun-beyazlı ekipte, milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede perdeyi açan isim oldu. 30'ucu dakikada ceza yayı üstü sol çaprazından yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi. İspanyol basını, milli futbolcunun performansı ve maçın tartışmalı pozisyonu konusunda ikiye bölündü. Bazı gazeteler Arda Güler'in şık golünü ön plana çıkarırken, bazıları ise karşılaşmanın 25'inci dakikasında milli futbolcunun Sevilla oyuncusu Peque ile girdiği mücadelede kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. İspanyol basınının önde gelen gazetelerinde Arda Güler için atılan başlıklar şöyle:
MARCA: Güler, Madrid'in önünü açtı
AS: Güler Devrimi
Mundo Deportivo: Güler kırmızı karttan kurtuldu
SPORT: Skandal! Güler'in saldırganlığı
Super Deporte: VAR'ın Arda'ya El Clasico'yu hediye ettiği gün
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