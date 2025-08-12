Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı

Gelecek sezona hazırlanan İspanyol devi Real Madrid, hazırlık maçında WSG Tirol ile karşı karşıya geldi. La Liga ekibi Real Madrid, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Eder Militao, 13 ve 59. dakikalarda Kylian Mbappe ve 81. dakikada Rodyrgo kaydetti.
Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler, gösterdiği performansla tam not aldı. İyi oyunuyla dikkat çeken Arda Güler, Mbappe'nin attığı ilk golde asisti yapan isim oldu. Milli yıldızımız maç içerisinde birçok kez kaleyi denerken, 2 kez de direğe takıldı.
