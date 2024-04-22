Arda Güler, Real Madrid'de takım arkadaşlarıyla mangal keyfi yaptı - Son Dakika
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Spor

Arda Güler, Real Madrid'de takım arkadaşlarıyla mangal keyfi yaptı

Milli futbolcu Arda Güler, El Clasico zaferinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte evinde mangal yakarak keyifli bir zaman geçirdi. Organizasyona Arda'nın ailesi ve dostları da katıldı. Arda, takım arkadaşlarına çiğ köfte ikram etti ve masa tenisi oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve videolar ise beğeni topladı.

22.04.2024 20:08
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Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, takım arkadaşlarıyla birlikte mangal yakıp, keyif yaptı.

Milli futbolcu Arda Güler, dün gece kazanılan El Clasico zaferinin ardından evinde yakınları ile bir araya geldi. Real Madrid'den takım arkadaşları Brahim Diaz ve Valverde'nin de katıldığı organizasyonda Arda'nın ailesi ve dostları da yer aldı.

Genç oyuncu mangal yakarak, takım arkadaşlarına çiğ köfte ikram etti.

Daha sonra takım arkadaşlarıyla masa tenisi oynayan Arda, eğlenceli anlar yaşadı. Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havuz başında çalınan türkü ile birlikte halay çektikleri anlar ise beğeni topladı. Arda, düzenlenen etkinliğe katılanlarla birlikte toplu çekilen fotoğrafı ise 'Aile' notuyla paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arda Güler, Real Madrid'de takım arkadaşlarıyla mangal keyfi yaptı - Son Dakika

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