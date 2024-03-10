Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, Celta Vigo filelerini havalandırarak, İspanya kariyerindeki ilk golünü kaydetti.
La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Madrid ekibi 21. dakikada Junior Vinicius'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 79 dakikada Vicente Guaita ve 88. dakikada Carlos Dominguez Caceres'in kendi kalelerine attığı gollerle skor 3-0'a geldi. 89. dakikada Vinicius Jr'ın yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4. dakikada attığı golle skoru belirledi. Genç yıldız Arda Güler, böylece Real Madrid formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. - İSTANBUL
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Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakeme ve kararlarına tepki gösterdi. Topun oyunda kaldığı süreye değinen Dezko, ''İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz'' dedi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakalarında grup maçları tamamlandı. Kadınlarda Türkiye, son maçında Ukrayna'ya yenilerek gruptaki 7 maçını da kaybetti. Erkeklerde ise Türkiye, İtalya ve İsviçre'ye yenilerek 8 maçını mağlubiyetle tamamladı. Yarı final müsabakaları 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
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