Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün

Arda Güler Real Madrid\'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün
22.07.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcu Arda Güler, 2026 Dünya Kupası'nın ardından kampa katıldığı Real Madrid'de yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Arda'nın ilk antrenmanında üstün performans gösterdiği, Mourinho'nun ideal 11'ini belirlemede zorlanacağı vurgulandı.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler, 2026 Dünya Kupası’nın ardından takıma katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktörlük koltuğuna oturan Jose Mourinho yönetimindeki ilk antrenmanına çıkan ve performansıyla adeta ateş eden milli futbolcu, sergilediği üstün performansla İspanya basınının ve futbolseverlerin odak noktası haline geldi.

ANTRENMANA ARDA GÜLER DAMGASI

Yaz tatilinin ardından ilk antrenman seansına çıkan milli yıldız, hırsı ve yüksek formuyla antrenmanın en dikkat çeken ismi oldu. İspanyol gazetesi AS, Arda’nın idmandaki performansını överek, genç oyuncunun tatil dönüşü ilk çalışmanın açık ara yıldızı olduğunu ve bu performansın teknik heyetin gözünden kaçmadığını vurguladı.

MOURINHO'YU ZOR KARAR BEKLİYOR

İspanyol basınında daha önce Bernardo Silva ve Jude Bellingham gibi isimlerin milli futbolcunun bölgesinde ön plana çıkacağı yönünde haberler yer alıyordu. Ancak Arda Güler, ilk idmandan itibaren ortaya koyduğu dinamik ve hazır görüntüyle bu isimlerden geri kalmayacağını kanıtladı. Milli futbolcunun bu göz dolduran başlangıcı sonrası futbol kamuoyunda, teknik patron Jose Mourinho’nun ideal 11'i belirlerken epey zorlanacağı yorumları yapıldı.

Jose Mourinho, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    adamın her hareketinde haberleri yazıyorsunuz 3 4 Yanıtla
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    sıkıldım arkadaş ikidebir ada Gül’den başka haber mi yok 2 5 Yanıtla
  • dogu bulut dogu bulut:
    pişirin şişirin iyice şişirin gördük Dünya kupasından ne ne malı olduğunu 2 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    abi her gun arda guler, ahbabi dernegi vs biraz da irak petrolu, enflasyon, papa, ruhban okulu, s400 bunlari gosterin 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüleburgaz’da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu Lüleburgaz'da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu
Aksaray’da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı
Samsun’da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Samsun'da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm
Aydın’da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı

17:25
CHP’de 4 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:34
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 18:11:14. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.