Arda Güler, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayabilir - Son Dakika
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Arda Güler, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayabilir

07.08.2023 10:21

Fenerbahçe'den transfer olan Arda Güler, Real Madrid'de antrenman performansıyla beğeni toplarken sakatlık yaşadı. Ancak beklenenden daha kısa bir sürede sahalara dönebileceği haberleri teknik direktör Carlo Ancelotti'yi sevindirdi. Ancelotti'nin planlarına Arda Güler'i dahil ettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de antrenman performansıyla büyük beğeni toplayan Arda Güler, talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Takımının ABD kampından ayrılarak tedavi için İspanya'ya dönen futbolcunun ağrı hissetmemesi halinde takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

3-5 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYORDU

İspanyol basınında çıkan habere göre; Arda Güler beklenenden çok daha kısa bir süre içerisinde sahalara geri dönebilir. Menisküs sakatlığı nedeniyle 3-5 ay formaya uzak kalması beklenen yıldızdan gelen haber teknik direktör Carlo Ancelotti'yi de sevindirdi.

ANCELOTTI'NİN PLANLARI İÇERİSİNDE

İtalyan hocanın taktiksel değişikliğe giderek sezon içerisindeki planlarına Arda Güler'i de dahil ettiği belirtildi. Eflatun-beyazlılar, 12 Ağustos'ta oynayacağı Athletic Bilbao maçıyla La Liga'da sezonu açacak.

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Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

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