Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde 5 Rekor Kırdı - Son Dakika
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde 5 Rekor Kırdı

16.04.2026 12:26
Real Madrid'li Arda Güler, Bayern Münih'e attığı gollerle önemli rekorlara imza attı.

Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e attığı gollerle 5 rekor kırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih'e elenen Real Madrid'de milli futbolcu, rövanş maçında iki kez topu filelere gönderdi.

Karşılaşmanın 35. saniyesinde yaklaşık 30 metreden rakip ağları havalandıran Arda Güler, 29. dakikada da serbest vuruştan meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Milli futbolcunun 35. saniyede attığı gol, Real Madrid'in tarihindeki en erken UEFA Şampiyonlar Ligi golü oldu. İspanyol ekibinde Gareth Bale, 2016 yılında Legia Varşova ağlarını 57. saniyede havalandırmıştı.

Arda Güler'in daha ilk dakika dolmadan attığı gol, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi tarihinde yediği en erken gol olarak da tarihe geçti.

Yıldız futbolcunun söz konusu golü, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde atılan en erken gol olma özelliği de taşıdı.

En erken gol rekoru Roy Makaay'a ait

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en erken gol rekoru, Bayern Münih formasıyla Hollandalı futbolcu Roy Makaay'a ait.

Makaay, 2007 yılında yine bir Bayern Münih-Real Madrid eşleşmesinde 10. saniyede gol atmayı başarmıştı.

Arda Güler, frikik golüyle de rekor kırdı

Arda Güler, bir Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında frikikten gol atan en genç oyuncu oldu.

Henüz 21 yaş ve 49 günlükken serbest vuruşta ağları havalandıran Arda Güler, 30 yılı aşkın süredir bu rekoru elinde tutan Juventus efsanesi Alessandro Del Piero'yu geride bıraktı.

Alessandro Del Piero, 21 yaş ve 132 günlükken, 1996 yılında Real Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında topu filelerle buluşturmuştu.

Mesut Özil'in rekorunu da kırdı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde serbest vuruştan gol atan en genç oyuncu oldu.

Milli futbolcu, Bayern Münih karşısında 21 yıl 49 günlükken attığı frikik golüyle bu rekoru ele geçirdi.

İspanyol ekibinde daha önce bu rekor Mesut Özil'e aitti. Mesut Özil, 22 yaş 4 günlükken 2010 yılında Milan ağlarını serbest vuruş golüyle havalandırmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde 5 Rekor Kırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde 5 Rekor Kırdı - Son Dakika
