Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti - Son Dakika
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Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti

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Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, El Clasico'da Barcelona karşı alınan galibiyeti mangal partisiyle kutladı. Arda, ailesiyle birlikte takım arkadaşları Brahim Diaz ve Federico Valverde'yi evinde ağırladı. Eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaşan yıldızların halay çekerken zorlandığı görüntüler büyük ilgi gördü.

22.04.2024 19:31  Güncelleme: 19:36
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Real Madrid, El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti. Madrid ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, dev zaferi takım arkadaşları Brahim Diaz ve Federico Valverde ile kutladı. Arda, Real Madridli yıldızları evinde ağırladı.

Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti

MANGAL YAPTILAR, HALAY ÇEKTİLER

Arda Güler, takım arkadaşlarına Türk misafirperverliğini gösterdi.19 yaşındaki futbolcu, ailesi ve Real Madrid'li oyuncular Brahim Diaz ve Fede Valverde ile yaptıkları mangal keyfinin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Madridli yıldızların halay çekerken zorlandıkları görüntüler ise büyük beğeni topladı.

Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti

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Son Dakika Spor Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti - Son Dakika

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