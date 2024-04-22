Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti

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Real Madrid, El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti. Madrid ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, dev zaferi takım arkadaşları Brahim Diaz ve Federico Valverde ile kutladı. Arda, Real Madridli yıldızları evinde ağırladı.

MANGAL YAPTILAR, HALAY ÇEKTİLER

Arda Güler, takım arkadaşlarına Türk misafirperverliğini gösterdi.19 yaşındaki futbolcu, ailesi ve Real Madrid'li oyuncular Brahim Diaz ve Fede Valverde ile yaptıkları mangal keyfinin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Madridli yıldızların halay çekerken zorlandıkları görüntüler ise büyük beğeni topladı.