Arda Gülerli Real Madrid, Bayern Münih'e boyun eğdi

07.04.2026 23:54
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 2-1 kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 2-1 kazandı. 

BAYERN MUNIH DEPLASMANDA KAZANDI

Bayern Münih'e galibiyeti 41. dakikada Luis Diaz, 46. dakikada Harry Kane kaydetti. Real Madrid'in tek golü 74. dakikada Kylian Mbappe ile geldi.

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, zorlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve yerini 72. dakikada Brahim Diaz'a bıraktı. 

RÖVANŞ MAÇI 15 NİSAN'DA

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu. Rövanş karşılaşması 15 Nisan Çarşamba günü Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'da oynanacak. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Bayram Münih işi götürdü yine de belli olmaz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
