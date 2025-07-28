Arda Kardeşler UEFA'da Düdük Çalacak

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Zrinjski Mostar'ın Slovan Bratislava'yı konuk edeceği mücadelede düdük çalacak.
Bosna Hersek'in Mostar kentinde bulunan HSK Zrinjski Stadı'ndaki karşılaşmada Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlenecek.
Müsabakada dördüncü hakem Cihan Aydın olacak.
VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Erkan Engin görev yapacak.
Slovak ekibi Slovan Bratislava, turun ilk maçında Bosna Herkes takımı Zrinjski Mostar'ı 4-0 mağlup etti.
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