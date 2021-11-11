Arda Kardeşler, Ukrayna Bulgaristan maçını yönetecek

Ukrayna'nın Odessa şehrindeki Chornomorets Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Ukrayna Futbol Federasyonu 'ndan Vitalii Romanov olacak. - İSTANBUL

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler , Ukrayna ile Bulgaristan takımları arasında 11 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak olan özel maçı yönetecek.

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