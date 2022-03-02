Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu - Son Dakika

Fatih Terim'le paylaştığı fotoğraf tartışma konusu olan Galatasaray'da Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda basın mensuplarıyla kısa bir diyalog yaşadı.

"JÜBİLE YAPARKEN ONU DA YANIMDA GÖTÜRECEĞİM"

Antrenman sırasında yanlarından geçtiği muhabirlere takılan deneyimli futbolcu, "Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." ifadesini kullandı. Arda Turan, "Kimi götüreceksin kaptan?" şeklindeki soruya ise yanıt vermedi. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bu sezon sona erecek Turan'ın futbol kariyerini bitireceği iddia edilmişti.