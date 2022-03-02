Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu - Son Dakika
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Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu

02.03.2022 16:52
Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Arda Turan ile basın mensupları arasında gerçekleşen diyalog şaşırttı. Turan, "Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'le paylaştığı fotoğraf tartışma konusu olan Galatasaray'da Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda basın mensuplarıyla kısa bir diyalog yaşadı.

"JÜBİLE YAPARKEN ONU DA YANIMDA GÖTÜRECEĞİM"

Antrenman sırasında yanlarından geçtiği muhabirlere takılan deneyimli futbolcu, "Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." ifadesini kullandı. Arda Turan, "Kimi götüreceksin kaptan?" şeklindeki soruya ise yanıt vermedi. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bu sezon sona erecek Turan'ın futbol kariyerini bitireceği iddia edilmişti.

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Arda Turan, Burak Elmas'ı sinirlendirdi: Daha sorumlu davranmasını beklerdim Arda Turan, Burak Elmas'ı sinirlendirdi: Daha sorumlu davranmasını beklerdim

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Fatih Terim, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan 'Bana futbolu bıraktırırsınız' çıkışı gündem oldu - Son Dakika


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