UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turları başladı. İlk eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves'i konuk etti.
Ljubljana'daki Stozice Stadyumu'nda oynanan maçta Ukrayna temsilcisi şov yaptı. Shakhtar, Alisson'un 26, Kaua Elias'ın 43'te attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda farkı açan turuncu siyahlılar, 47'de Alisson, 74'te Kevin, 87'de Pedrinho ve 90'da Newerton'un attığı gollerle maçı 6-0 kazandı.
Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 17 Temmuz'da oynanacak. Turu geçen takım Beşiktaş'ın rakibi olacak.
Son Dakika › Spor › Arda Turan''dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı - Son Dakika
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