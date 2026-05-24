Arda Turan'ın duygusal bayram mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Turan'ın duygusal bayram mesajı

24.05.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, sosyal medyada bayram mesajı paylaşarak duygularını ifade etti.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, sosyal medya hesabından duygusal bir bayram mesajı paylaştı.

Shakhtar Donetsk ile 2025-2026 Ukrayna Ligi şampiyonu olan Teknik Direktör Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"19 Haziran 2025. İstanbul-Ljubljana uçağı. Yepyeni bir sayfa açarak ve içimde çok fazla duyguyla, takımın hazırlık kampı için yola çıkıyoruz. 'Acaba' ile başlayan onlarca soru soruyorum kendime. O günkü heyecanımı ve daha da önemlisi merakımı dün gibi hatırlıyorum.

Bugün 24 Mayıs 2026. O gün 'Acaba' ile başlayan sorularımın çoğunun cevabı bugün 'Tabii ki' ile başlıyor. Zor olacağını biliyordum. Ama zorlukların bizi bu kadar kenetleyeceğini hiç tahmin etmemiştim. Saatlerce süren otobüs ve tren yolculukları, sınır kapılarındaki uzun bekleyişler, 'Acaba yarıda kalacak mı?' diye çıktığımız tüm maçlar, bir otele yerleştiğimizde oda numaramızdan önce 'Sığınak' yazısını arayışlarımız, kazandığımız, kazanamadığımız maçlar, Avrupa'da finalin kapısından dönüşümüz, lig şampiyonluğumuz ama hepsinden önemlisi her zorlukta biraz daha takım oluşumuz, her zorlukta birbirimize daha fazla sarılmamız

Bu hikayeyi mümkün kılan başta başkanımız Mr. Rinat Akhmedov olmak üzere, Mr. Serhii Palkin, Dario Srna, Vitaliy Khlivnyuk olmak üzere tüm kulüp profesyonellerimize, bu başarının bir numaralı aktörü tüm oyuncularıma, 'Gidiyoruz' dediğimde bir soru bile sormadan yanımda olan tüm ekibime, taraftarlarımıza, bize güzel ülkemden iyi dileklerini ve dualarını gönderen tüm futbol severlere çok teşekkür etmek istiyorum. ve tüm aileme. Mesafelere rağmen bizi bir arada tutan; desteğini hiç esirgemeyen sevgili eşime. ve Hamza'ya ve Asil'e. 'Baba seni çok seviyoruz' diyişiniz bu dünyadaki en büyük başarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

'Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk, hiçbir yere gitmiyor.' demiş ya şair; şimdi telefonu kenara bırakıp; doğum günümde eline geçen ilk kağıda 'Baba iyi ki geldin, seni çok seviyoruz ve seni çok özledik.' yazan Hamza ve Asil'le çocuk olma vakti.

Herkese ailesi ve sevdikleriyle nice mutlu bayramlar diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'ın duygusal bayram mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:54:02. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Turan'ın duygusal bayram mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.