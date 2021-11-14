Arda Turan Futbolu bırakıyor mu? İşte cevabı

Bu sezon sakatlığı sebebiyle yalnızca 6 karşılaşmada forma giyen Arda Turan yeşil sahalara dönmek için tüm gücüyle çalışmalara devam ediyor. Futbol hayatını sonlandıracağı konuşulan deneyimli ismin, böyle bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi.

FUTBOLU BIRAKMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ YOK

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam ederken, ağır sakatlıktan çıkan Arda Turan en çabuk şekilde formayı sırtına geçirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı takımın kaptanıyla ilgili futbolu bırakıp kulübede görev yapacağına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Ancak yıldız futbolcunun şu an böyle bir düşüncesi ve planı yok. Avrupa kupalarındaki 5 maçta oynadıktan sonra Süper Lig'de yalnızca Giresunspor depklasmanında sahaya çıkabilen deneyimli orta saha, sakatlığını atlatıp forma hasretine nokta koymak istiyor.