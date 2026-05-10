Arda Turan ile Shakhtar Şampiyon

10.05.2026 18:08
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünde Poltava'yı 4-0 yenerek şampiyon oldu.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk, deplasmanda Poltava'yı 4-0 mağlup ederek, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Vorskla Poltava'yı 4-0 mağlup etti. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Turuncu-siyahlılar, ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 66 puana ulaştı. Shakhtar, 55 puanlı Polesiye Zhytomyr ve 54 puanlı LNZ Cherkasy'nin önünde zirvede yer aldı.

Turuncu-siyahlılar, attığı 65 golle ligin en skorer takımı olurken, kalesinde gördüğü 17 golle de savunma performansında üst sıralarda yer aldı. Bu alanda 16 gol yiyen Metalist 1925 Kharkiv ve LNZ Cherkasy'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Şampiyonluk sayısı 16'ya yükseldi

Shakhtar Donetsk, elde ettiği son şampiyonlukla birlikte ligdeki kupa sayısını 16'ya çıkardı. Ukrayna Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan takım ise 17 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Kiev konumunda bulunuyor.

Shakhtar, 2001-2002 sezonunda ilk şampiyonluğuna ulaşırken, 2004 - 2024 yılları arasında 14 kez bu ünvana sahip oldu. Turuncu-siyahlılar, bu sezonla birlikte toplamda 16. kez kupayı müzesine götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

