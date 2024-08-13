Arda Turan'ın hayatını konu alan belgeselin galası yapıldı - Son Dakika
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Arda Turan'ın hayatını konu alan belgeselin galası yapıldı

Arda Turan\'ın hayatını konu alan belgeselin galası yapıldı

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın hayatını konu alan 'Arda Turan: Yüzleşme' adlı belgeselin galası Kanyon Alışveriş Merkezi'nde yapıldı. Galaya birçok ünlü isim katıldı. Arda Turan, belgeselin kariyerinin gerçek hikayesini anlattığını ve gurur duyduğunu söyledi. Teknik direktör Fatih Terim ise Arda Turan adına mutlu olduğunu belirtti.

13.08.2024 21:31
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Eyüp spor Teknik Direktörü Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan: Yüzleşme" adlı belgeselin galası yapıldı.

Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki galaya teknik direktör Fatih Terim, eski içişleri bakanı Mehmet Ağar, eski futbolcular Necati Ateş, Tolga Zengin, Eyüpsporlu futbolcular, milli okçu Mete Gazoz, sanat ve spor dünyasından birçok isim gamaya katıldı.

Gala öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arda Turan, kariyerinin belgeseli hak ettiğini söyleyerek "Başından sonuna gerçek hikaye. Başarılar, başarısızlıklar gerçek. Bütün olayları anlatmaya çalıştık. Bu yüzleşmeyle gurur duyuyorum. Bilal abi konusu ve prim konusu beni üzdü. Bilal abiyle bir kahve içip neden böyle olduğunu konuşmak isterdim. Bu belgeselde her şeyi, güzel ve insana özgü bir hikaye olduğunu göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Corendon Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı karta ve Eyüpspor ile hedeflerine de değinen Arda, şunları söyledi:

"Hayallerimiz var. İlk sene ligde kalmak istiyoruz. Kırmızı kartımla da gurur duyuyorum. Hakaret etmedim, oyuncularımın hakkını korumak zorundaydım. Bunlar futbolda olabilecek şeyler. Daha iyi iletişim halinde olmak zorundayız. Hakemlere de tavsiyem bu."

Teknik direktör Fatih Terim de Arda Turan adına çok mutlu olduğunu belirterek "12 yaşından beri tanıyorum Arda'yı. Bu zaman dilimi içinde sevinçlerine, üzüntülerine, başarılarına ve sırlarına hakimim. Futbol külliyatı müthiş. Çok önemli takımlarda oynadı. Türkiye'nin en kariyerli futbolcularından. İlk yılında şampiyon olmak kolay değil. Onun adına çok mutluyum. Arda, Türk futboluna kısmetse en az 30-35 sene hizmet edecek yaşta." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arda Turan'ın hayatını konu alan belgeselin galası yapıldı - Son Dakika

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