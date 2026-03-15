Ukrayna Premier Ligi'nin 20. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Metalist 1925 karşı karşıya geldi. Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 1-0 kazandı.
Arda Turan'ın öğrencileri mücadele boyunca etkili bir oyun ortaya koydu. Galibiyeti getiren gol 62. dakikada penaltıdan Pedrinho'nun ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde 5 maçtır üst üste kazanan Shakhtar Donetsk, 47 puana yükselerek yeniden liderliğe yükseldi. Metalist 1925 ise 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Shakhtar Donetsk, evinde Rukh Vynnky ile karşılaşacak. Metalist 1925, Poltava'yı sahasında ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i yeniden liderliğe yükseldi - Son Dakika
