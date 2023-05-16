Arda Turan yine başaramadı! Eyüpspor, kazanmayı unuttu

Beraber yol yürüdükleri parti seçimin en büyük kaybedeni oldu

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un başında 4'üncü maçına çıkan Teknik Direktör Arda Turan, yine hüsran yaşadı. Boluspor, Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

GALİBİYET YOK

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor bu maçlarda 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Pendikspor ve Tuzlaspor ile berabere kaldılar, Göztepe ve Boluspor'a kaybettiler.

1 GOL ATABİLDİLER

İstanbul ekibi, Arda Turan yönetiminde oynadığı 4 karşılaşmada yalnızca Pendikspor'a gol atabildi.

Arda Turan'ın yönetimindeki maçlar