Arda Turan\'ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham\'a gidiyor

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna Ligi Shakhtar Donetsk, takımının önemli yıldızlarından biri olan Kevin ile yollarını rekor bir fiyata satmaya hazırlanıyor.
UOL Esporte'de yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Shakhtar Donetsk'in 22 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin'i kadrosunu katıyor. Fulham'ın Brezilyalı yıldız için 40 milyon euro'yu gözden çıkardığı ve transferi bitireceği belirtildi. Haberde, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için son görüşmelerin gerçekleştiği dile getirildi.
Bu transferin 40 milyon euro bonservis ile gerçekleşmesi durumunda Kevin, İngiliz ekibi Fulham'ın en pahalı transferi olacak.
Shakhtar Donetsk formasıyla bu sezon içerisinde 3 maçta sahaya çıkan Kevin, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
