Shakhtar Donetsk'in hocası Arda Turan'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki gönlü Atletico'dan yana - Son Dakika
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Shakhtar Donetsk'in hocası Arda Turan'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki gönlü Atletico'dan yana

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Shakhtar Donetsk\'in hocası Arda Turan\'ın Şampiyonlar Ligi\'ndeki gönlü Atletico\'dan yana
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Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, bu akşamki Inter maçı öncesinde İtalyan basınına konuştu. Kupanın favorileri olarak PSG ile Bayern'i gösteren Turan, Barcelona'nın sürpriz yapabileceğini, birini seçmesi gerekirse Atletico'nun kazanmasını isteyeceğini söyledi. Turan, Hakan Çalhanoğlu'nun kendisi için bir kardeş olduğunu da belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk bu akşam İtalya Serie A ekibi Inter'le karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Ukrayna ekibinin teknik direktörü Arda Turan, La Gazzetta della Sport'a konuştu.

''O BİR KARDEŞ''

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Arda Turan, "Hakan benim için eski bir takım arkadaşından çok daha fazlası. O bir kardeş, Türkiye Milli Takımı'nın kaptanı ve ona karşı büyük bir sevgi besliyorum. Sahada olağanüstü bir oyuncu. Tempoyu kontrol ediyor, baskı altında bile her zaman doğru olanı yapıyor, bir lider. Ona karşı oynamak her zaman zordur, ama ben olayın duygusal tarafına bakmayı tercih ediyorum: Türk futbolunu en üst düzeyde temsil etmiş iki insan birbirleriyle karşı karşıya gelecek." dedi. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAVORİLERİ

“Şampiyonlar Ligi'ni bu sezon kim kazanabilir?” sorusuna cevap veren Arda Turan, "PSG ve Bayern favori, Barcelona sürpriz yapabilir ve Inter de ileri gidebilir. Ama birini seçmem gerekirse, Atletico'nun kazanmasını isterdim. Gönlüm onlardan yana." yorumunda bulundu. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Shakhtar Donetsk'in hocası Arda Turan'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki gönlü Atletico'dan yana - Son Dakika
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