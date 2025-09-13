Arda Turan son dakikalarda yıkıldı - Son Dakika
Arda Turan son dakikalarda yıkıldı

13.09.2025 22:13
Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 5. haftasında Metalist Kharkiv ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde Metalist Kharkiv ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

ARDA TURAN SON DAKİKALARDA YIKILDI

Tsentralnyi Stadion Zhytomyr Stadı'ndaki karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 22. dakikada Artem Bondarenko'nun penaltı golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip Metalist Kharkiv, maçın 85. dakikasında Ivan Kaliuzhnyi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.

PUANINI 11'E YÜKSELTTİ

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i 11 puanla ikinci, Metalist Kharkiv ise 8 puanla beşinci sırada yer aldı.

