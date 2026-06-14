Arda Turan, Ukrayna\'da yılın teknik direktörü seçildi

Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna'da yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

Ukrayna Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yapılan oylamada rakiplerini geride bırakan Arda Turan, 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Yapılan oylamada LNZ Cherkasy'nin teknik direktörü Vitaliy Ponomaryov ikinci, Polissya'yı çalıştıran Ruslan Rotan ise üçüncü oldu.

Ukrayna Premier Lig'de geride kalan sezonu Arda Turan yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi. - İSTANBUL