Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği geri aldı

05.04.2026 20:14
Ukrayna Premier Lig'in 22. hafta maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Rukh Vynnyky'yi 3-0 mağlup ederek liderliğe oturdu.

Ukrayna Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Rukh Vynnyky karşı karşıya geldi. Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 3-0 kazandı. 

SHAKHTAR ÇOK RAHAT KAZANDI

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 34 ve 62. dakikalarda Eguinaldo, 88. dakikada Luca Oliveira Meirelles kaydetti.

ARDA TURAN'IN EKİBİ LİDERLİĞE OTURDU

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 50 puana ulaşarak yeniden liderliğe yükseldi. Rukh Vynnyky ise 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy deplasmanına konuk olacak. Rukh Vynnyky ise sahasında Kolos'u ağırlayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ferruh Şekerci Ferruh Şekerci:
    Gurur duydum 35 2 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    tebrikler arda turan 12 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
