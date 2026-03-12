Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu - Son Dakika
Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu

Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu
12.03.2026 13:27
Real Madrid'in Manchester City'i 3-0 yendiği maçta Arda Güler ile Erling Haaland'ın kornerde eşleştiği ve boy farkının dikkat çektiği anlar gündem oldu.

Real Madrid'in Galatasaray formasıyla büyük bir çıkış yakalayan Victor Osimhen için 80 ila 110 milyon euro arasında bir teklif hazırladığı iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid sahasında Manchester City'i 3-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti. Karşılaşmanın ardından milli futbolcu Arda Güler ile Erling Haaland'ın eşleştiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

REAL MADRİD'DEN NET GALİBİYET

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı Manchester City karşısında etkili bir performans sergiledi. Federico Valverde'nin hat-trick yaptığı mücadelede İspanyol ekibi sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid çeyrek final yolunda önemli bir avantaj yakaladı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması gelecek hafta İngiltere'de oynanacak.

ARDA GÜLER – HAALAND EŞLEŞMESİ GÜNDEM OLDU

Karşılaşmada en çok konuşulan anlardan biri ise kullanılan bir korner sırasında Arda Güler ile Erling Haaland'ın eşleştiği pozisyon oldu. Real Madrid formasıyla maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, karşılaşmada 70 dakika sahada kaldı.

Korner sırasında Arda Güler'in Haaland'ı marke ettiği anlarda iki oyuncu arasındaki boy farkı dikkat çekti. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

MAÇ SONU SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Karşılaşmanın ardından Arda Güler ile Erling Haaland arasında samimi anlar yaşandı. İki futbolcunun maç sonunda birbirine sarıldığı görüntüler de ekranlara yansıdı.

Öte yandan sezonun lig aşamasında oynanan karşılaşmada da Arda Güler'in ceza sahasında Haaland'ı marke etmeye çalıştığı pozisyon sosyal medyada gündem olmuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 4857Fener 4857Fener:
    bu da ilginç.samimi olmadığın adamla samimi olmak zorunda kalıyorsun.kimi insan rahatsız olur bu durumdan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
