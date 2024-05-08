Ardahan\'da Spor Yetenek Taraması ve Yönlendirme Programı Başladı

Ardahan'da, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" başladı.
Merkez Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu'nda başlayan yetenek taramasında, geleceğin sporcularının belirlenmesi ve doğru branşlara yönlendirilmesi hedefleniyor.
Bu kapsamda ilkokul 3. sınıf öğrencileri, çeşitli testlerden geçirilerek hangi spor branşına yatkın olduğu bilimsel yöntemlerle belirleniyor.
Programla, geleceğin milli sporcularını erken yaşta keşfederek Türk sporunun uluslararası alanda daha da zirveye çıkması hedefleniyor.
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