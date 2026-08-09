Arel Hangül, Dünya Şampiyonası'nda 4. oldu
Milli yelkenci Arel Hangül, Danimarka'daki ILCA 4 Gençler Dünya Şampiyonası'nda 4. sırayı elde etti.
Milli yelkenci Arel Hangül, Danimarka'da düzenlenen ILCA 4 Gençler Dünya Şampiyonası'nda 4. oldu.
Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Aarhus kentindeki organizasyonda Arel Hangül, erkekler 16 yaş altı müsabakalarını 4. sırada tamamladı.
Aynı kategoride Demir Saygın 7. olurken, erkekler genel klasmanda Tayfun Türk şampiyonayı 8. sırada bitirdi.
Kaynak: AA
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