Argıncıkspor Hakan Albayrak\'ı Kadrosuna Kattı

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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Argıncıkspor, tecrübeli oyuncu Hakan Albayrak'ı kadrosuna kattı.

2024-2025 sezonunda Süper Amatör Küme'de şampiyonluk hedefleyen Argıncıkspor kadrosuna önemli bir ismi dahil etti. Geride kalan sezon Hacılar Erciyesspor forması giyen tecrübeli oyuncu Hakan Albayrak yeni sezonda Argıncıkspor forması giyecek. Yeni sezonda başarılı olmayı hedefleyen B Grubunda yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Argıncıkspor, ligin başlamasına az bir zaman kala çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Tecrübe ve başarılı oyuncu Hakan Albayrak, Başkan Melih Candan ve Antrenör Rasim Aykurt ile yaptığı görüşmenin ardından her konuda anlaşmaya vardı ve takıma katılarak çalışmalara başladı.

Argıncıkspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "Hoş geldin Hakan Albayrak. Takımımız Hacılar Erciyesspor'dan Hakan Albayrak'ı renklerine bağladı. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ