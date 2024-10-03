Argıncıkspor Hakan Albayrak'ı Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Argıncıkspor Hakan Albayrak'ı Kadrosuna Kattı

Argıncıkspor Hakan Albayrak\'ı Kadrosuna Kattı

Argıncıkspor, Hacılar Erciyesspor'dan Hakan Albayrak ile anlaştı ve şampiyonluk hedefliyor.

03.10.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Argıncıkspor, tecrübeli oyuncu Hakan Albayrak'ı kadrosuna kattı.

2024-2025 sezonunda Süper Amatör Küme'de şampiyonluk hedefleyen Argıncıkspor kadrosuna önemli bir ismi dahil etti. Geride kalan sezon Hacılar Erciyesspor forması giyen tecrübeli oyuncu Hakan Albayrak yeni sezonda Argıncıkspor forması giyecek. Yeni sezonda başarılı olmayı hedefleyen B Grubunda yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Argıncıkspor, ligin başlamasına az bir zaman kala çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Tecrübe ve başarılı oyuncu Hakan Albayrak, Başkan Melih Candan ve Antrenör Rasim Aykurt ile yaptığı görüşmenin ardından her konuda anlaşmaya vardı ve takıma katılarak çalışmalara başladı.

Argıncıkspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "Hoş geldin Hakan Albayrak. Takımımız Hacılar Erciyesspor'dan Hakan Albayrak'ı renklerine bağladı. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hakan Albayrak, Hacılar, kayseri, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Argıncıkspor Hakan Albayrak'ı Kadrosuna Kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
22:04 Okan Buruk’tan Acun Ilıcalı’ya bomba cevap Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap
21:32 Mourinho’dan “Fenerbahçe’ye geldiğinize pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt Mourinho'dan "Fenerbahçe'ye geldiğinize pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
21:25 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 15:30:19. #1.13#
SON DAKİKA: Argıncıkspor Hakan Albayrak'ı Kadrosuna Kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement