Arhavi'de Futbol Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Arhavi'de Futbol Şenliği Düzenlendi

Arhavi\'de Futbol Şenliği Düzenlendi
03.06.2026 14:52
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Arhavi'de 14. Grassroots Futbol Şenliği, 200 öğrenciyle fair play ruhunu teşvik etti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde futbolla çocukların spor kültürü ve ahlaki gelişimlerine değer katmak amacıyla düzenlenen 14. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin 7. etabı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık koordinesinde, Arhavi Belediyesi, Gençlik ve Spor ile İl Milli Eğitim müdürlüklerinin katkılarıyla Arhavi İlçe Stadı'nda organize edilen şenliğe, 6-10 yaş grubundaki yaklaşık 200 ilkokul öğrencisi katıldı.

Şenliğin son gününde kız ve erkek öğrencilerden oluşan karma takımlar futbol oynadı. Maç sırasında fair play kurallarına uygun davranış sergileyen öğrencilere, hakem tarafından mavi kart gösterilerek ödüllendirildi. Maçları izlemeye gelene aileler ise çocuklarına destek verdi.

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, yaptığı açıklamada, Arhavi'nin sanat, kültür ve sportif faaliyetlere önem veren bir ilçe olduğunu belirterek, organizasyonun yalnızca bir futbol etkinliği olmadığını, öğrencilerin paylaşmayı ve fair play ruhunu öğrendiğini söyledi.

Etkinliğe katılan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan ise futbol şenliğinde spor adına çok güzel günler yaşadığını söyledi.

Spor yorumcusu Melih Gümüşbıçak, ilçedeki etkinliğe yıllardır katıldığını, şenliğin çocukların sporla iç içe büyümesine katkı sunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Arhavi, Artvin, Futbol, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arhavi'de Futbol Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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