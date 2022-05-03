Arife günü gelen zafer, çifte bayram sevinci yaşattı - Son Dakika
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Arife günü gelen zafer, çifte bayram sevinci yaşattı

03.05.2022 00:58
Arife günü gelen zafer, çifte bayram sevinci yaşattı

Gaziantep'te play-off final maçında karşılaştığı Anadoluspor'u 7-5 yenen Araban Belediyespor, BAL Ligi'ne yükseldi.

Gaziantep'te play-off final maçında karşılaştığı Anadoluspor'u 7-5 yenen Araban Belediyespor, BAL Ligi'ne yükseldi. Ramazan Bayramı arifesinde gelen zafer haberi Arabanlılara çifte bayram yaşattı.

Gaziantep Süper Amatör kümede sezonu grubunda lider olarak tamamlayan ve play-off liginde mücadele etmeye hak kazanan Araban Belediyespor final maçında Şehitkamil Belediyespor'u penaltılarla 5-4 yenerek Amatör kümede şampiyon olmuştu. Play-off final maçında ise Araban Belediyespor, Kalyon Stadı'nda Anadoluspor ile oynadığı maçın normal süresi 2-2 tamamlanmıştı. Karşılaşmayı penaltılarla 7-5 kazanarak, Bal Ligi'ne yükseldi. Şampiyonluk haberi üzerine Arabanlılar sokaklara döküldü. Araban Belediye Başkanı ve Külüp Başkanı Hasan Doğru, Arabanlılarla birlikte takımı karşıladı. Davul zurna havai fişek, meşale ve tezahüratlarla takımı karşılayan Arbanlılar, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve oyuncularla birlikte BAL Ligi'ne yükselmenin tadını çıkarttı. Büyük coşku yaşayan Başkan Doğru, futbolcu ve taraftarlar, yöresel sanatçı Murat Çelik ve orkestrasının da katıldığı gecede halaylar çekerek şampiyonluk sevinci yaşadı. Ramazan Bayramı arifesinde gelen zafer ile takımın, Arabanlılara iki bayramı bir arada yaşatığını belirten Başkan Doğru, "İşte takım işte taraftar. Şampiyon Araban Belediyespor inandık başardık. Araban'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Davul zurna eşliğinde takım oyuncuları ve teknik kadro ile birlikte halay çeken Doğru, teknik ekip ve futbolcuları ise başarı nedeniyle tek tek kutladı. Doğru, başta seyirciler olmak üzer takıma güvenen ve destekleyen herkese teşekkür etti. - GAZİANTEP

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Ramazan Bayramı, Gaziantep, Play Off, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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