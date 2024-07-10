Arjantin, 2024 Kupa Amerika'da finale yükseldi

Spor

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da yarı final maçında Kanada'yı 2-0 yenen Arjantin finale yükseldi.

Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonda yarı finalde, Arjantin ile Kanada karşılaştı.

2022 Dünya Kupası'nı da kazanan ve FIFA dünya sıralamasında ilk sırada olan Arjantin'de golleri 22. dakikada Julian Alvarez ve 51. dakikada Lionel Messi kaydetti.

Diğer yarı final maçında Uruguay ile Kolombiya yarın TSİ 03.00'te karşı karşıya gelecek.