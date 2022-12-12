Messi'nin hedefi haline gelmişti! Arjantin maçının hakemine Dünya Kupası zehir oldu - Son Dakika
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Messi'nin hedefi haline gelmişti! Arjantin maçının hakemine Dünya Kupası zehir oldu

12.12.2022 14:02

Arjantin ile Hollanda arasındaki karşılaşmayı yöneten İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, 2022 Dünya Kupası maçlarının geri kalanında görevli olmayacak. Geçtiğimiz günlerde yönettiği Arjantin-Hollanda mücadelesinde vermiş olduğu kararlar ve gösterdiği 17 sarı kart sebebiyle eleştirilen Antonio Mateu Lahoz, maçın sonunda Messi'nin hedefi olmuştu. Arjantinli yıldız, Lahoz için "Bu seviyede bir maça böyle bir hakem veremezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

2022 Dünya Kupası'nda yönettiği Arjantin- Hollanda mücadelesiyle gündeme gelen hakem Antonio Mateu Lahoz için karar verildi. Messi'nin de sert bir şekilde eleştirdiği İspanyol hakem, Dünya Kupası'nın geri kalanında maç yönetemeyecek.

MESSİ SERT BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİ

Arjantin kaptanı Lionel Messi, maçın ardından hakem Mateu Lahoz için "Bu seviyede bir maça böyle bir hakem veremezsiniz. Eğer hakem hakkında yorum yaparsam ceza alırım." demişti. Kaleci Emiliano Martinez ise maçın ardından, "Lahoz, Dünya Kupası'nda gördüğüm en kötü hakemdi. Maç berabere bitsin diye 10 dakika uzatma verdi." ifadelerini kullanmıştı.

FIFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan bu olayların ardından harekete geçen FIFA, Antonio Mateu Lahoz'a 2022 Dünya Kupası'nın yarı final ve final etabında görev vermeyecek.

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Antonio Mateu Lahoz, Hollanda, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'nin hedefi haline gelmişti! Arjantin maçının hakemine Dünya Kupası zehir oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Messi'nin hedefi haline gelmişti! Arjantin maçının hakemine Dünya Kupası zehir oldu - Son Dakika
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