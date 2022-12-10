Tepkilerin odağındaki Messi için Meksika'danm olay hamle! Teklif meclise sunuldu - Son Dakika
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Tepkilerin odağındaki Messi için Meksika'danm olay hamle! Teklif meclise sunuldu

10.12.2022 15:23
Tepkilerin odağındaki Messi için Meksika'danm olay hamle! Teklif meclise sunuldu

Arjantin'in Dünya Kupası grup aşamasında oynadığı Meksika maçının ardından soyunma odasında rakip takım formasını ayağıyla ittiren Messi'ye tepkiler dinmiyor. Son olarak Meksika parlamentosunda Arjantinli yıldız için büyük ses getiren bir teklif sunuldu. Meksikalı milletvekillerinden María Clemente García, Meksika Temsilciler Meclisi'nde Lionel Messi'nin "İstenmeyen kişi" ilan edilmesini önerdi.

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı eleyen Arjantin Milli Takımı adını yarı finale yazdırdı. Arjantin'in grup aşamasında Meksika ile oynadığı maç sonrası Lionel Messi'nin soyunma odasında yaptığı hareketin yankıları ise hala sürüyor.

MEKSİKA FORMASINA YAPTIĞI HAREKET OLAY OLDU

Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Meksika ile karşılaşan Arjantin Milli Takımı sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Tangocular'da Lionel Messi'nin maç sonu soyunma odasında Meksika formasını ayağıyla ittirdiği görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Meksika'dan yaşananlara ilişkin çarpıcı bir hamle geldi.

Tepkilerin odağındaki Messi için Meksika'dan olay hamle! Teklif meclise sunuldu

"'İSTENMEYEN KİŞİ' İLAN EDİLSİN"

İspanyol basınında yer alan habere göre, Meksika parlamentosunda Messi için büyük ses getiren br teklif sunuldu. Meksikalı milletvekillerinden María Clemente García, Meksika Temsilciler Meclisi'nde Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin Meksika'da "istenmeyen kişi" ilan edilmesini önerdi.

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