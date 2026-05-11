Arjantin'in Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arjantin'in Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

11.05.2026 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası için 55 kişilik geniş kadrosunu açıkladı, Dybala yer almadı.

Arjantin Milli Futbol Takımı'nın, 55 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu iaçıklandı.

Arjantin Futbol Federasyonu, "Teknik direktör Lionel Scaloni liderliğindeki Arjantin Milli Takımı teknik ekibi, 2026 Dünya Kupası için resmi ön kadro listesini FIFA'ya resmen gönderdi." ifadelerini kullandı.

Geniş kadroda İtalyan ekibi Roma'nın oyuncusu Paulo Dybala yer almadı.

Arjantin'in kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Emiliano Martinez - Aston Villa

Geronimo Rulli - Olimpik Marsilya

Juan Musso - Atletico Madrid

Walter Benitez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltran - River Plate

Agustin Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atletico Madrid

Nicolas Capaldo - Hamburg

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martinez Quarta - River Plate

Marcos Senesi- Bournemouth

Lisandro Martinez - Manchester United

Nicolas Otamendi - Benfica

German Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olimpik Marsilya

Cristian Romero - Tottenham Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olimpik Marsilya

Marcos Acuna - River Plate

Nicolas Tagliafico - Olimpik Lyon

Gabriel Rojas - Racing Club

Maximo Perrone - Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodriguez - Valencia

Anibal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernandez - Bayer Leverkusen

Rodrigo de Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernandez - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovanı Lo Celso - Real Betis Balompie

Nicolas Dominguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentin Barco - Racing Club de Strasbourg

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolas Paz - Calcium Like 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atletico Madrid

Tomas Aranda - Boca Juniors

Nicolas Gonzalez - Atletico Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Sımeone - Atletico Madrid

Matias Soule - Roma

Claudio Echeverri - Girona Football Club

Gianluca Prestianni - Benfica

Santiago Castro - Bologna

Lautaro Martinez - Inter

Jose Manuel Lopez - Palmeiras

Julian Alvarez - Atletico Madrid

Mateo Pellegrino - Parma

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin'in Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ahmet Türk, Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti Ahmet Türk, Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
Süper Lig’e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ’’Diren ha’’ şarkısı eşliğinde kaldırdı Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı

20:26
Osimhen’e kötü haber
Osimhen'e kötü haber
19:54
Bir erkeğin en havalı anı Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
19:31
Van Dijk’tan Galatasaray için bir beğeni daha
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 20:28:11. #7.12#
SON DAKİKA: Arjantin'in Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.