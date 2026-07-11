Arjantin, İsviçre İçin Hazır - Son Dakika
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Arjantin, İsviçre İçin Hazır

11.07.2026 07:39
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Arjantin, çeyrek finalde İsviçre ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde İsviçre'yle karşılaşacak Arjantin, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kansas City'de bulunan Sporting KC Antrenman Merkezi'nde yapılan antrenman, teknik direktör Lionel Scaloni yönetiminde gerçekleştirildi.

Yıldız futbolcu Lionel Messi'nin de yer aldığı idman, sahada yapılan ısınma koşuları ve istasyon çalışmasıyla başladı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda futbolcular daha sonra top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise İsviçre maçının taktiği üzerinde duruldu.

Arjantin-İsviçre mücadelesi, yarın TSİ 04.00'te Kansas City Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

Antrenman, Arjantin, İsviçre, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin, İsviçre İçin Hazır - Son Dakika

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