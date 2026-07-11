Arjantin, İsviçre ile Çeyrek Finalde Karşılaşıyor - Son Dakika
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Arjantin, İsviçre ile Çeyrek Finalde Karşılaşıyor

11.07.2026 07:35
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Lisandro Martinez, Arjantin'in İsviçre'ye saygı duyduğunu ve akıllı oynamaları gerektiğini belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre'yle karşılaşacak Arjantin'de savunma oyuncusu Lisandro Martinez, futbolda iyi zekaya sahip olanların kazandığını söyledi.

Kansas City'de bulunan Sporting KC Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Martinez, İsviçre'ye saygı duyduklarını belirtti.

Her maçta rakibe saygı duyduklarını vurgulayan Martinez, "İsviçre bu aşamadaysa bunun birçok sebebi var. Kolombiya'yla oynadıkları maçı izledik, oyunu oynamaya çalıştıklarını gördük. Fiziksel olarak ve hava toplarında güçlü olduklarını söyleyebilirim. İki takım da kazanmak istediği için güzel bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

10 Temmuz 2021'de Copa America şampiyonluğunun 5. yılının olduğu hatırlatılan Martinez, "Bizim için büyük bir gurur. Takımdakilerle konuştuk, birbirimizi tebrik ettik çünkü tüm Arjantinlilerin yıl dönümüydü." diye konuştu.

İsviçre karşısında akıllı oynamaları gerektiğini yineleyen Martinez, "Pas bağlantılarını iyi kurmamız ve sürekli golü denememiz gerekiyor. Futbol oynamayı bilenler için bir oyun. Bu oyunda en iyi oynayanlar ve en iyi zekaya sahip olanlar kazanır." açıklamasını yaptı.

Arjantin-İsviçre mücadelesi, yarın TSİ 04.00'te Kansas City Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

Arjantin, İsviçre, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin, İsviçre ile Çeyrek Finalde Karşılaşıyor - Son Dakika

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