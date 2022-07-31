Arjantinli teknik direktörün maç esnasında yaptığı hareket olay yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Arjantinli teknik direktörün maç esnasında yaptığı hareket olay yarattı

31.07.2022 10:01
Arjantinli teknik direktörün maç esnasında yaptığı hareket olay yarattı

Arjantin Ligi'nde oynanan karşılaşmada Velez Sarsfield teknik direktörü Alexander Medina, sahalarda ender görülen bir harekete imza attı. Teknik direktör Medina, rakip oyuncuya faul yaparak kırmızı kart gördü.

Arjantin Ligi müsabakasında 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Velez Sarsfield ileGodoy Cruz arasındaki karşılaşmada bu kez bir futbolcu değil teknik direktör yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü.

RAKİP OYUNCUYU YERE DÜŞÜRDÜ

1-1 beraber sonuçlanan maçta Velez Sarsfield teknik direktörü Alexander Medina oyun alanı içinde yer alan Godoy Cruz oyuncusuna çizgide faul yaptı. Medina'nın faulü ile yere düşen futbolcu şaşkınlık yaşarken maçın hakemi kırmızı kartını gösterdi. Faul yapan Medina saha kenarından ayrılarak soyunma odasına gitti.

YORUMLAR
500
Torino'nun teknik direktörü Ivan Juric ile sportif direktör Davide Vagnati kampta kavga etti Torino'nun teknik direktörü Ivan Juric ile sportif direktör Davide Vagnati kampta kavga etti Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Her şey iyi gidiyor Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Her şey iyi gidiyor

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantinli teknik direktörün maç esnasında yaptığı hareket olay yarattı - Son Dakika


Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 10:01:34. #1.12#
SON DAKİKA: Arjantinli teknik direktörün maç esnasında yaptığı hareket olay yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement