Arjantinli teknik direktörün maç esnasında yaptığı hareket olay yarattı

Arjantin Ligi müsabakasında 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Velez Sarsfield ileGodoy Cruz arasındaki karşılaşmada bu kez bir futbolcu değil teknik direktör yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü.

RAKİP OYUNCUYU YERE DÜŞÜRDÜ

1-1 beraber sonuçlanan maçta Velez Sarsfield teknik direktörü Alexander Medina oyun alanı içinde yer alan Godoy Cruz oyuncusuna çizgide faul yaptı. Medina'nın faulü ile yere düşen futbolcu şaşkınlık yaşarken maçın hakemi kırmızı kartını gösterdi. Faul yapan Medina saha kenarından ayrılarak soyunma odasına gitti.