Arjantin Üst Tura Çıktı!

Son dünya şampiyonu Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı ikinci maçında Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek üst tura çıkmayı garantiledi. Lionel Messi, kaydettiği gollerle Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya, Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mısırlı hakem Amin Omar'ın düdük çaldığı maçta Arjantin, 7. dakikada penaltı kazandı. Lautaro Martinez'in ceza sahası içinde düşürülmesi sonrası VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Omar, penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Lionel Messi, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. Oyun üstünlüğünü sürdüren Tangocular 38. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan Medina'nın ceza sahasına yerden pasında Messi gelişine vuruşunu yaptı ve ağlara gönderdi.

İlk yarısı 1-0 sonuçlanan müsabakanın 2. yarısı karşılıklı ataklarla geçildi. Arjantin'de sağ kanattan Messi ile gelişen kontratakta ceza sahası içinde yeniden topla buluşan Messi, 90+5. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Son düdüğün ardından Lionel Scaloni'nin öğrencileri grupta 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

Arjantin, grubun son maçında Ürdün ile karşılaşacak. Avusturya ise Cezayir ile oynayacak.

Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi: Messi

J Grubu'nun ilk maçında Cezayir karşısında hat-trick yapma başarısı gösteren Messi, Avusturya filelerini de havalandırarak 2022 Dünya Kupası'nın da içinde bulunduğu son 6 maçta gol sevinci yaşadı. 38 yaşındaki yıldız, Avusturya'ya attığı gollerle Dünya Kupası'nda 18 gole ulaştı ve Miroslav Klose'yi geride bırakarak 'Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu' oldu.

Kariyerinin 6. Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi, 28 maçta forma giyerken attığı gol sayıları şöyle:

2006 Dünya Kupası: 1 gol

2010 Dünya Kupası: -

2014 Dünya Kupası: 4 gol

2018 Dünya Kupası: 1 gol

2022 Dünya Kupası: 7 gol

2026 Dünya Kupası: 5 gol - İSTANBUL