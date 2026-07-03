Arjantin, Yeşil Burun Adaları'na Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arjantin, Yeşil Burun Adaları'na Hazır

03.07.2026 03:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşmak için antrenman yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak Arjantin, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Miami'deki antrenman, teknik direktör Lionel Scaloni yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Çeşitli saha oyunlarının ardından antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldı.

Messi de antrenmanda yer aldı

Antrenmanda, turnuva tarihinde 19 golle tüm zamanların en golcü futbolcu konumunda bulunan Lionel Messi de yer aldı.

Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Fransız yıldız futbolcu Mbappe ile 6'şar golle turnuvadaki gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor.

Arjantin-Yeşil Burun Adaları mücadelesi, 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 01.00'de Miami Stadı'nda oynanacak.

Yeşil Burun Adaları'nda Türkiye'den 4 futbolcu

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez mücadele ettiği turnuvada 3 grup maçında da berabere kalarak namağlup şekilde son 32 turu maçına çıkacak.

Türkiye'deki liglerden 4 futbolcu da Yeşil Burun Adaları'nda forma giyiyor. Trabzonspor'dan Wagner Pina ve Sidny Lopes Cabral, RAMS Başakşehir'den Nuno da Costa ve Iğdır FK'dan Ryan Mendes, milli takım kadrosunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Yeşil Burun Adaları, Antrenman, Arjantin, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin, Yeşil Burun Adaları'na Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatının baharındaki Ece Naz’a en yakınları kıydı Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Herkes eylem sanmıştı Empire State’e bakın neden tırmanmışlar Herkes eylem sanmıştı! Empire State'e bakın neden tırmanmışlar
Aksaray’da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu Aksaray'da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu
Ölümcül yalnızlık Acı gerçeği apartmanı saran koku ortaya çıkardı Ölümcül yalnızlık! Acı gerçeği apartmanı saran koku ortaya çıkardı
Misafir gittiği evi işgal eden Deniz Akkaya karakolluk oldu Misafir gittiği evi işgal eden Deniz Akkaya karakolluk oldu
Trump’tan Çin’e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz Trump'tan Çin'e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz

04:16
9013’teki golleri iptal edilip elendiler Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son
90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son
00:52
Sürücüler dikkat Araç içi ses ve görüntü sistemlerinde yeni kurallar
Sürücüler dikkat! Araç içi ses ve görüntü sistemlerinde yeni kurallar
00:03
16 yıl sonra bir ilk İspanya, Avusturya’ya şans tanımadı
16 yıl sonra bir ilk! İspanya, Avusturya'ya şans tanımadı
22:07
İmzalar atıldı Galatasaray’dan Amedspor’a transfer
İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
21:07
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
20:44
İstanbul’da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 05:08:15. #7.12#
SON DAKİKA: Arjantin, Yeşil Burun Adaları'na Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.