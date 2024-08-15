Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı İkinci Gününde Devam Ediyor

Spor

Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, İzmir'in Çeşme ilçesinde sürüyor.

Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), IC Çeşme Marina ve Arkas Holding işbirliğiyle, Çeşme Kaymakamlığı ile belediyenin desteğiyle sekizincisi düzenlenen organizasyonun ikinci gününde takımlar, Çeşme Şamandıra ve Çeşme Coğrafi olmak üzere iki yarışta Corendon Airlines Kupası için mücadele ediyor.

Organizasyon, 18 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.

Dün, Çeşme- Alaçatı rotasındaki Cevher Kupası mücadelesinde 25 IRC ile 7 destek sınıfı tekne yer aldı. Yarışlarda IRC AO kategorisinde Arkas Blue Moon, IRC A1'de Lagertha, IRC A2'de HIT X, IRC A3'te TOXIC, IRC A4'te Jumbo Jet, IRC A5'te Özay Sailing Team, pupa ve destek kategorisinde ise Elisa birinciliği kazandı.