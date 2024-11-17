Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ramazan Çevik, Arzu Uzatoz
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Julian Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Can Koç, Melih Sıratça, Gökçen Yüksel )
On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Gökhan Gökgöz, Halil Kurtuluş (Fatih Yürümez, Burak Çevik, İsmail Koçak, Ahmetcan Büyükgöz, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya)
Setler: 25-23, 25-14, 21-25, 25-12
Süre: 105 dakika (29, 23, 30, 23)
SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Arkas Spor, konuk ettiği On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Arkas Spor, Alanya'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?