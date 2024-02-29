Arkas Spor, Alman ekibi SVG Lüneburg'a yenilerek finale çıkma şansını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arkas Spor, Alman ekibi SVG Lüneburg'a yenilerek finale çıkma şansını kaybetti

Arkas Spor, Alman ekibi SVG Lüneburg\'a yenilerek finale çıkma şansını kaybetti

Arkas Spor, Erkekler Voleybol CEV Kupası yarı finalinde Alman ekibi SVG Lüneburg'a altın set sonucunda yenilerek Avrupa'da 3. kez finale çıkma şansını değerlendiremedi. İzmir temsilcisi, bu sezon CEV Kupası'nda çıktığı 12 maçta 10 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

29.02.2024 12:09  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkekle Voleybol CEV Kupası yarı finalinde Alman ekibi SVG Lüneburg'a altın set sonucunda yenilen Arkas Spor, Avrupa'da 3. kez finale çıkma şansını değerlendiremedi.

Bu sezon başarılı sonuçlar aldığı CEV Kupası'nda yarı final ilk maçında 3-0 yendiği SVG Lüneburg'a 3-1 mağlup olan Arkas Spor, altın seti de 15-8 kaybederek organizasyona veda etti.

İzmir temsilcisi, bu sezon CEV Kupası'nda çıktığı 12 maçta 10 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

2009'da Erkekler Avrupa Challenge Kupası'nı kazanarak, erkeklerde Avrupa kupalarında bu başarıyı yakalayan ilk Türk ekibi olan Arkas Spor, 2011'de aynı organizasyonda finale kadar yükselmesine rağmen kupaya uzanamamıştı.

Mavi-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de dörtlü finale çıkarak, bunu başaran ilk erkek Türk takımı olma unvanını kazanmıştı.

Kaynak: AA

Arkas Spor, Voleybol, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Spor, Alman ekibi SVG Lüneburg'a yenilerek finale çıkma şansını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 13:37:55. #1.12#
SON DAKİKA: Arkas Spor, Alman ekibi SVG Lüneburg'a yenilerek finale çıkma şansını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement